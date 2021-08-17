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Ягелка стал игроком «Дерби»

18:50
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Бывший защитник сборной Англии Фил Ягелка подписал контракт с «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до января 2022 года.

Такой же контракт подписал и полузащитник Сэм Болдок. В сезоне-2020/21 Ягелка провел 12 матчей за «Шеффилд Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Всего на счету 38-летнего англичанина 20 голов и 5 результативных передач в 276 матчах за «клинков».

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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