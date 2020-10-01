«Фиорентина» нашла альтернативу Кьезе

Нападающий Хосе Кальехон может перейти в «Фиорентину», если клуб продаст в «Ювентус» нападающего Федерико Кьезу, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

33-летний испанец на данный момент находится без клуба после того, как закончился контракт с «Наполи».

«Фиорентина» готова выслушать предложение от «Ювентуса». Сам Кьеза договорился об условиях 5-летнего контракта с туринцами еще в июне 2019 года. Игрок согласовал зарплату в размере 10 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В прошлом итальянец забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач в 34 играх чемпионата.