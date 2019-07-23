"Фенербахче" сообщил о переходе Эльмаса в "Наполи"

Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle! 💎🙏— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 22 июля 2019 г.
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По информации в СМИ, сумма трансфера составит примерно 15 миллионов евро. Стороны договорились о переходе. Завтра футболист прибудет на медосмотр, после чего трансфер будет оформлен официально.
19-летний игрок сборной Северной Македонии в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Фенербахче" и забил четыре мяча.
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