Фалькао может перейти в «Ривер Плейт»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может вернуться в «Ривер Плейт», утверждает fichajes.net. Колумбиец, которому 10 февраля исполнилось 35 лет, чувствует себя некомфортно в турецком клубе и уже неоднократно пытался его покинуть. Стамбульцев также не устраивает Фалькао из-за большого количества травм и высокой зарплаты.

По словам бывшего партнера Фалькао по «Риверу» Кристиана Фаббиани, форвард хочет вернуться в Аргентину, поскольку оттуда родом его жена, а также для того, чтобы быть ближе к Колумбии перед чемпионатом мира-2022.

Фаббиани сообщил, что Фалькао уже поговорил с главным тренером «Ривера» Марсело Гальярдо. Ожидается, что трансфер произойдет летом этого года. Контракт Фалькао с «Галатасараем» истекает в июне 2022 года, но может быть расторгнут досрочно.

Фалькао играл за «Ривер Плейт» с 2005 по 2009 год. В «Галатасарай» он перешел перед стартом прошлого сезона. В текущем чемпионате Турции игрок забил 5 голов в 8 играх.