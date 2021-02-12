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Воспитанник «Локомотива» Тугарев стал игроком «Ростова»

11:14
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Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев заключил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное на пять лет. С октября прошлого года футболист выступал в «Ростове» на правах аренды. Всего за команду 22-летний хавбек провел 8 матчей и забил гол.

Тугарев — воспитанник «Локомотива». За московский клуб футболист провел 43 матча и забил 12 голов в составе молодежно. За основной состав полузащитник отыграл 13 встреч и отметился 1 голевой передачей.

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