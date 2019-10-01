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Езил в январе может уйти в аренду

07:23
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил в январское трансферное окно может покинуть клуб, сообщает The Sun. Руководство лондонцев намерено найти для немца вариант с арендой.

После ухода Арсена Венгера Езил перестал быть игроком основного состава. В текущем сезоне он принял участие лишь в двух встречах, отыграв суммарно 140 минут. «Канониры» готовы платить часть зарплаты, игрока которая составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

Контракт 30-летнего немца рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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