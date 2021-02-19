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Маркс Ленин покинул «Акрон»

19:24
Маркс Ленин. Фото ФК «Аваи».
Маркс Ленин. Фото ФК «Аваи».
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Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой, сообщает официальный сайт клуба из Тольятти. Он прибыл в плохой физической форме и не прошел медосмотр. В связи с этим его контракт был разорван досрочно.

«Вынужден сообщить вам о своем уходе из клуба, — сказал бразилец. — Решение было принято мной, потому что я не был физически готов играть за клуб. Хочу вернуться, привести себя в порядок и лучше подготовиться. Надеюсь, что еще вернусь. Всем спасибо и удачи!».

20-летний футболист ни разу не сыграл за команду.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2021/02/19/marks-lenin-vernulsya-na-rodinu/

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