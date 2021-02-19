Маркс Ленин покинул «Акрон»

Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой, сообщает официальный сайт клуба из Тольятти. Он прибыл в плохой физической форме и не прошел медосмотр. В связи с этим его контракт был разорван досрочно.

«Вынужден сообщить вам о своем уходе из клуба, — сказал бразилец. — Решение было принято мной, потому что я не был физически готов играть за клуб. Хочу вернуться, привести себя в порядок и лучше подготовиться. Надеюсь, что еще вернусь. Всем спасибо и удачи!».

20-летний футболист ни разу не сыграл за команду.