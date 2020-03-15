«Эвертон» может приобрести защитника «Лилля» Габриэла. Им интересуется «Ювентус»

Защитник «Лилля» Габриэл попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает Mirror.

По данным источника, 22-летний бразилец может стать первой покупкой ливерпульцев в летнее трансферное окно. «Эвертон» готов предложить за игрока 33 млн евро.

Ранее СМИ сообщили об интересе к защитнику со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне Габриэл провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал 6 желтых карточек. Контракт бразильца рассчитан до июня 2023 года.