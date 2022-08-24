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Сегодня, 12:52

«Эвертон» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Гарнером

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«Эвертон» может подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера, сообщает в Twitter журналист Патрик Бойлан.

21-летним англичанином этим летом интересовались «Лестер», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм».

Гарнер провел прошлый сезон на правах аренды в «Ноттингеме». Он сыграл за команду 49 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Действующий контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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