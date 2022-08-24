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Сегодня, 11:19

«Труа» арендовал нападающего «Севильи» Лопеша

Читать «СЭ» в
Рони Лопеш.
Фото ФК «Труа»

«Труа» на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего «Севильи» Рони Лопеша. 26-летний португалец проведет во французском клубе один сезон на правах аренды.

Соглашение не предусматривает дальнейшего выкупа игрока.

Форвард перешел в «Севилью» из «Монако» в 2019 году. Его действующий контракт с испанским клубом истекает через два года.

Прошедший сезон Лопеш провел в аренде в «Олимпиакосе». Нападающий сыграл 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.estac.fr/actualites/21655/rony-lopes-rejoint-l-estac.html
ФК Севилья
ФК Труа
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