«Труа» арендовал нападающего «Севильи» Лопеша

«Труа» на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего «Севильи» Рони Лопеша. 26-летний португалец проведет во французском клубе один сезон на правах аренды.

Соглашение не предусматривает дальнейшего выкупа игрока.

Форвард перешел в «Севилью» из «Монако» в 2019 году. Его действующий контракт с испанским клубом истекает через два года.

Прошедший сезон Лопеш провел в аренде в «Олимпиакосе». Нападающий сыграл 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.