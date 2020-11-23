Эриксен может продолжить карьеру в Германии

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 28-летний датчанин твердо решил покинуть миланский клуб, поэтому рассматривает различные варианты. Немецкий клуб готов предложить хавбеку трехлетний контракт.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.