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Эриксен может продолжить карьеру в Германии

20:56
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 28-летний датчанин твердо решил покинуть миланский клуб, поэтому рассматривает различные варианты. Немецкий клуб готов предложить хавбеку трехлетний контракт.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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