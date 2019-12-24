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Экс-защитник «Рубина» может перейти в «Гэлакси»

16:56
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Защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает El Boc?n. Клуб из MLS согласовал трансфер и должен завершить его в ближайшее время. Детали сделки неизвестны.

30-летний Самбрано, ранее игравший за «Рубин», не смог стать игроком основного состава. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за киевлян. Его контракт рассчитан до декабря 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

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