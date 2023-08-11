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Сегодня, 02:21

«ПСЖ» хочет отказаться от подписания Дембеле этим летом.

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«ПСЖ» близок к тому, чтобы отказаться от сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в планы французского клуба входило, что 26-летний француз перейдет в клуб до старта сезона, но сделку не удалось завершить. Теперь руководство парижского клуба рассчитывает на то, что Дембеле присоединится к команде следующим летом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ» и вскоре подпишет контракт.

Усман Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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