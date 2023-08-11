«ПСЖ» хочет отказаться от подписания Дембеле этим летом.

«ПСЖ» близок к тому, чтобы отказаться от сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в планы французского клуба входило, что 26-летний француз перейдет в клуб до старта сезона, но сделку не удалось завершить. Теперь руководство парижского клуба рассчитывает на то, что Дембеле присоединится к команде следующим летом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ» и вскоре подпишет контракт.

Усман Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.