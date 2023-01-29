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Сегодня, 17:16

Экс-нападающий «Ахмата» Понсе подписал контракт с «Акроном»

Виталий Косик
Корреспондент
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Андрес Понсе.
Фото ФК «Акрон»

Бывший нападающий «Анжи», «Ахмата» и «Ротора» Андрес Понсе стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Футболист будет выступать под 23-м номером.

Последние полтора года венесуэлец играл за «Вайле», который возглавляет турнирную таблицу первого дивизиона Дании.

В текущем сезоне он провел за датскую команду 21 матч по всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка за 20 матчей.

Источник: https://fcakron.ru/blog/2023/01/29/andres-ponse-stal-igrokom-akrona/
Андрес Понсе
Первая лига
ФК Акрон
ФК Анжи
ФК Ахмат
ФК Ротор
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