Экс-нападающий «Ахмата» Понсе подписал контракт с «Акроном»

Бывший нападающий «Анжи», «Ахмата» и «Ротора» Андрес Понсе стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Футболист будет выступать под 23-м номером.

Последние полтора года венесуэлец играл за «Вайле», который возглавляет турнирную таблицу первого дивизиона Дании.

В текущем сезоне он провел за датскую команду 21 матч по всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка за 20 матчей.