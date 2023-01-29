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Сегодня, 14:03

В «Вероне» подтвердили прибытие Гайча в расположение клуба для прохождение медобследования

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор итальянской «Вероны» Франческо Маррокку в комментарии для «СЭ» подтвердил, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прибыл в расположение «Вероны».

— Правда, что Гайч прибыл в расположение «Вероны» и в ближайшее время пройдет медобследование?

— Подтверждаю это, — сказал Маррокку «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА и «Верона» согласовали между собой все условия аренды до конца сезона с возможностью выкупа футболиста.

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Адольфо Гайч
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
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