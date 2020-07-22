Экс-игрок «Гранады» Вадильо перешел в «Сельту» Смолова
15:06
Нападающий Альваро Вадильо перешел в «Сельту». Об этом сообщает официальный сайт клуба. За галисийский клуб на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов.
OFICIAL ? El extremo gaditano @Alvaro_Vadillo llega al RC Celta hasta 2023. ?Bienvenido!— RC Celta (@RCCelta) July 22, 2020
? https://t.co/HOxSr108XP#BenvidoVadillo pic.twitter.com/td6T42y3IE
В сезоне-2019/20 футболист выступал за «Гранаду». Его контракт с клубом истек, и он перешел в «Сельту» на правах свободного агента. Соглашение с галисийским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
25-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Гранаду». В его активе три гола и один результативный пас.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...