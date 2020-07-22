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Экс-игрок «Гранады» Вадильо перешел в «Сельту» Смолова

15:06
Альваро Вадильо. Фото ФК "Гранада".
Альваро Вадильо. Фото ФК "Гранада".
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Нападающий Альваро Вадильо перешел в «Сельту». Об этом сообщает официальный сайт клуба. За галисийский клуб на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов.

В сезоне-2019/20 футболист выступал за «Гранаду». Его контракт с клубом истек, и он перешел в «Сельту» на правах свободного агента. Соглашение с галисийским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Гранаду». В его активе три гола и один результативный пас.

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