Экс-защитник «Ромы» Манолас вернется в серию А

Бывший защитник «Ромы» Константинос Манолас в ближайшее время может подписать контракт с «Салернитаной», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка уже согласовала. В ближайшее время 32-летний грек пройдет медосмотр перед завершением перехода.

Манолас находится в статусе свободного агента после ухода из эмиратской «Шарджи». До этого защитник играл за «Олимпиакос», «Наполи», «Рому», АЕК, и «Трасивулос».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маноласа в 2,5 миллиона евро.