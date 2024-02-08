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Сегодня, 09:45

Экс-защитник «Ромы» Манолас вернется в серию А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ромы» Константинос Манолас в ближайшее время может подписать контракт с «Салернитаной», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка уже согласовала. В ближайшее время 32-летний грек пройдет медосмотр перед завершением перехода.

Манолас находится в статусе свободного агента после ухода из эмиратской «Шарджи». До этого защитник играл за «Олимпиакос», «Наполи», «Рому», АЕК, и «Трасивулос».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маноласа в 2,5 миллиона евро.

Константинос Манолас
Футбол
ФК Салернитана
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