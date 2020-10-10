Экс-форвард «Атлетико» Черчи продолжит карьеру в третьем дивизионе Италии
«Ареццо» объявил о подписании контракта с нападающим Алессио Черчи. 33-летний итальянец будет играть за команду третьего дивизиона Италии под номером 11.
— Я заряжен и мотивирован на это вдохновляющее приключение, — отметил Черчи. — Хочу снова доказать свою ценность как игрока, и считаю, что «Ареццо» — подходящее место.
Напомним, ранее Черси выступал за «Милан», «Рому», «Атлетико», «Фиорентину» и сборную Италии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.