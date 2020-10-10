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Экс-форвард «Атлетико» Черчи продолжит карьеру в третьем дивизионе Италии

04:53

«Ареццо» объявил о подписании контракта с нападающим Алессио Черчи. 33-летний итальянец будет играть за команду третьего дивизиона Италии под номером 11.

— Я заряжен и мотивирован на это вдохновляющее приключение, — отметил Черчи. — Хочу снова доказать свою ценность как игрока, и считаю, что «Ареццо» — подходящее место.

Напомним, ранее Черси выступал за «Милан», «Рому», «Атлетико», «Фиорентину» и сборную Италии.

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