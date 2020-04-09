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Джовинко может вернуться в «Парму»

16:42
Себастьян Джовинко. Фото Reuters
Себастьян Джовинко. Фото Reuters
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Полузащитник «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вновь стать игроком «Пармы», сообщает Sky Sport Italia.

— Вернется ли Джовинко в «Парму»? Посмотрим, — прокомментировал информацию спортивный директор клуба Даниле Фаджано.

33-летний итальянец выступал за «Парму» с 20120 по 2012 год. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей за «Аль-Хиляль» и забил шесть мячей при восьми голевых передачах. Ранее он заявлял о желании вернуться в Италию. Его контракт с «Аль-Хилялем» истекает 31 декабря 2021 года.

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