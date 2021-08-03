Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Джо Харт и Джеймс Маккарти стали игроками «Селтика»

18:33
Теги:

«Селтик» на своем официальном сайт объявил о переходе вратаря Джо Харта и полузащитника Джеймса Маккарти.

34-летний Харт в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм». Он провел 10 матчей за «шпор» во всех турнирах.

30-летний Маккарти ранее выступал за «Кристал Пэлас». В прошедшем сезоне он отыграл за команду 17 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Великий день!» Австралийки очень хотели в четвертьфинале именно Россию, но наши заставили их плакать
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Канада и другие матчи
Супертрансфер «Рубина» — казанцы продают Макарова в «Динамо» за 9 миллионов евро. Что об этом известно
Расписание соревнований по вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд