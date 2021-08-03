Джо Харт и Джеймс Маккарти стали игроками «Селтика»

«Селтик» на своем официальном сайт объявил о переходе вратаря Джо Харта и полузащитника Джеймса Маккарти.

34-летний Харт в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм». Он провел 10 матчей за «шпор» во всех турнирах.

30-летний Маккарти ранее выступал за «Кристал Пэлас». В прошедшем сезоне он отыграл за команду 17 матчей.