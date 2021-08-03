«Андерлехт» арендовал Зиркзе у «Баварии»

«Андерлехт» взял в аренду у «Баварии» нападающего Джошуа Зиркзе, сообщает официальный сайт «Баварии» 3 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона. У бельгийского клуба не будет опции выкупа контракта.

?? #FCBayern's Joshua Zirkzee joins RSC Anderlecht on a season-long loan.



More info: https://t.co/pSGSRAmZhl — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 3, 2021

20-летний игрок из Нидерландов вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Парме». Всего на его счету 13 матчей в сезоне-2020/21, включая четыре матча в серии А и одну встречу в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.