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«Андерлехт» арендовал Зиркзе у «Баварии»

20:28
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«Андерлехт» взял в аренду у «Баварии» нападающего Джошуа Зиркзе, сообщает официальный сайт «Баварии» 3 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона. У бельгийского клуба не будет опции выкупа контракта.

20-летний игрок из Нидерландов вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Парме». Всего на его счету 13 матчей в сезоне-2020/21, включая четыре матча в серии А и одну встречу в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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