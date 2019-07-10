11:50 | Футбол — Трансферы

"Дженоа" арендовала защитника у "Монако"

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Защитник "Монако" Антонио Баррека проведет следующий сезон в "Дженоа" на правах аренды, сообщает официальный сайт монегасков. Итальянский клуб получит приоритетное право выкупа 24-летнего итальянца по окончании соглашения.

Первую половину прошедшего сезона Баррека провел в "Монако", где принял участие в 9 матчах и отдал две голевые передачи. Вторую половину сезона-2018/19 выступал на правах аренды в "Ньюкасле" – сыграл только в одном матче.

 

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