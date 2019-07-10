"Дженоа" арендовала защитника у "Монако"

Защитник "Монако" Антонио Баррека проведет следующий сезон в "Дженоа" на правах аренды, сообщает официальный сайт монегасков. Итальянский клуб получит приоритетное право выкупа 24-летнего итальянца по окончании соглашения.

Первую половину прошедшего сезона Баррека провел в "Монако", где принял участие в 9 матчах и отдал две голевые передачи. Вторую половину сезона-2018/19 выступал на правах аренды в "Ньюкасле" – сыграл только в одном матче.

🔴⚪️ L'AS Monaco annonce le prêt de Antonio Barreca au Genoa CFC et lui souhaite une bonne saison.https://t.co/skrCZPJG1s — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 10 июля 2019 г.

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