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«Бавария» и «Ливерпуль» хотят заполучить 17-летнего эстонца

03:42
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«Бавария» и «Ливерпуль» интересуются нападающим «Пайде» Матриксом Эйнером, сообщает Delfi. Нынешний контракт 17-летнего эстонца истекает в 2022 году.

Также отмечается, что в Эйнере заинтересованы другие клубы, в том числе «Аякс» и «Дерби Каунти».

В сезоне-2020/21 Эйнер сыграл в 10 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 тысяч евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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