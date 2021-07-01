«Бавария» и «Ливерпуль» хотят заполучить 17-летнего эстонца

«Бавария» и «Ливерпуль» интересуются нападающим «Пайде» Матриксом Эйнером, сообщает Delfi. Нынешний контракт 17-летнего эстонца истекает в 2022 году.

Также отмечается, что в Эйнере заинтересованы другие клубы, в том числе «Аякс» и «Дерби Каунти».

В сезоне-2020/21 Эйнер сыграл в 10 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 тысяч евро.