Дортмундская «Боруссия» интересуется Галлахером из «Челси»

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

«Боруссия» еще не начала переговоры, в клубе следят за игрой 23-летнего англичанина.

Срок контракта Галлахера с «Челси» истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Галлахер провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.