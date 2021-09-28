Дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм» интересуются 17-летним Клири из «Вест Бромвича»
05:01
Форвард «Вест Бромвича» Рейес Клири может продолжить карьеру в Германии, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, на 17-летнего англичанина претендуют дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм».
В текущем сезоне Клири провел 5 матчей за молодежные команды «Вест Бромвича», в которых забил 8 голов.
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