Дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм» интересуются 17-летним Клири из «Вест Бромвича»

Форвард «Вест Бромвича» Рейес Клири может продолжить карьеру в Германии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 17-летнего англичанина претендуют дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм».

В текущем сезоне Клири провел 5 матчей за молодежные команды «Вест Бромвича», в которых забил 8 голов.