«Эвертон» в январе может арендовать Иско и Йовича

Игроки «Реала» Иско и Лука Йович могут покинуть команду, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес хочет видеть игроков в своей команде. «Ириски» готовы арендовать футболистов в январе.

В минувшем сезоне Иско провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Вторую часть сезона-2020/21 Йович провел в «Айнтрахте». На счету форварда 18 матчей в бундеслиге, в которых он забил 4 гола и сделал результативную передачу.