Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Эвертон» в январе может арендовать Иско и Йовича

04:06
Теги:

Игроки «Реала» Иско и Лука Йович могут покинуть команду, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес хочет видеть игроков в своей команде. «Ириски» готовы арендовать футболистов в январе.

В минувшем сезоне Иско провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Вторую часть сезона-2020/21 Йович провел в «Айнтрахте». На счету форварда 18 матчей в бундеслиге, в которых он забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Тина Канделаки прокомментировала скандальную песню «Матч ТВ» со словами «даже Дзюба не подрочит»
«Нижний Новгород» — ЦСКА: Зайнутдинов забил курьезный гол пятой точкой
«45 призрачных минут». Головина во Франции критикуют за игру с «Клермоном»
Медведев показал фото с Кубком Лейвера
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд