«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что манкунианцы рассматривают хавбека в качестве замены Полю Погба, если тот покинет клуб.

В минувшем сезоне Кессье провел 50 матчей, в которых забил 14 матчей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.