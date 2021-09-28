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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Кессье

07:01
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что манкунианцы рассматривают хавбека в качестве замены Полю Погба, если тот покинет клуб.

В минувшем сезоне Кессье провел 50 матчей, в которых забил 14 матчей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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