Дмитрий Аленичев: «Хочу, чтобы Миранчуки уехали, но никто из РПЛ сейчас не заиграл бы в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Спартака», выигравший Лигу чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о перспективах Алексея и Антона Миранчуков из «Локомотива».

— Говорю всем нашим — в «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА, «Зените»: «Есть возможность — уезжайте!» Пусть это будет Италия, Испания, даже Нидерланды. Все равно это Европа, а вернуться всегда успеем. Хочу, чтобы Миранчуки тоже уехали, потому что здесь они топчутся на мести и не прибавляют. Если они еще на год-два задержатся, хотя знаю, что Юрий Палыч (Семин) хочет их задержать, то может и спрос не будет так высок, как когда Леша забил «Ювентусу».

— Алексей потянет по уровню «Ювентус»?

— Нет. Туда можно уехать, но не играть, а потом пойдешь по арендам. Лучше сделать, как Федя Смолов. В нем была заинтересованность тренера. Если клуб и наставник заинтересован, то пусть это даже будет команда, которая борется за выживание. Ничего зазорного нет. В любом случае ты будешь играть и расти. В российском чемпионате нет футболистов, которые могли сейчас играть в «Ювентусе» и «Манчестер Сити». (Евгений Белоусов)