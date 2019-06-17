Директор "Мордовии": "По Базелюку информация будет через день-другой"

Директор "Мордовии" Николай Левин прокомментировал "СЭ" информацию, что саранский клуб заключит контракт с бывшим нападающим ЦСКА Константином Базелюком.

– Пока все в работе, – сказал Левин. – Ничего еще не заключено. Дальше будем думать. Могу сказать, что интерес есть.

– Когда будет окончательно ясно?

– Через день-другой. (Арман Мкртчян)

26-летний футболист на данный момент является свободным агентом после окончания контракта с ЦСКА. Минувший сезон Базелюк провел на правах аренды в команде "СКА-Хабаровск" и забил восемь мячей.

"Мордовия" в минувшем сезоне финишировала на 12-м месте в первом дивизионе.

Еременко остался в "Ростове". Куда перейдет Глушаков?

Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице