«Динамо» хочет усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно

Стала известна одна из целей «Динамо» на предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство бело-голубых хочет усилить позицию правого защитника. Кандидаты на это место еще неизвестны.

Сейчас в московском клубе есть три игрока, выступающих на этой позиции: Эли Даса, Сергей Паршивлюк и Станислав Бессмертный.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков.