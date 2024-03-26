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Сегодня, 12:37

«Динамо» хочет усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно

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Стала известна одна из целей «Динамо» на предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство бело-голубых хочет усилить позицию правого защитника. Кандидаты на это место еще неизвестны.

Сейчас в московском клубе есть три игрока, выступающих на этой позиции: Эли Даса, Сергей Паршивлюк и Станислав Бессмертный.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Сергей Паршивлюк
Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Станислав Бессмертный
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