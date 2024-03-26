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Сегодня, 16:37

«Барселона» хочет подписать Киммиха в 2025 году в качестве свободного агента

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«Барселона» планирует подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха свободным агентом летом 2025 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые уже сообщили хавбеку о своих планах. Также игрок знает о том, что он не сможет перейти в каталонский клуб летом этого года.

Нынешнее соглашение Киммиха с «Баварией» рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел 31 матч, в которых забил 1 мяч и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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