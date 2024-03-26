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Сегодня, 12:20

«Чемпионат»: Митрюшкин перейдет в «Локомотив» летом

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Антон Митрюшкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин летом перейдет в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, железнодорожники подпишут 28-летнего вратаря свободным агентом.

В текущем сезоне Митрюшкин сыграл 10 матчей, в которых пропустил 9 мячей и 6 раз остоял на ноль. За подмосковный клуб россиянин выступает с июля 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

До «Химок» футболист играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». Вратарь является воспитанником красно-белых.

Источник: «Чемпионат»
Антон Митрюшкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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