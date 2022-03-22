Дибала может продолжить карьеру в Испании

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вероятно продолжит карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Джованни Альбанезе в своем Twitter.

21 марта генеральный директор туринцев Маурицио Арривабене подтвердил, что аргентинский нападающий покинет клуб летом. Руководство «Ювентуса» не смогло договориться о продлении соглашения с 28-летним футболистом.

Контракт Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года. В сезоне-2021/22 нападающий сыграл за «Ювентус» 21 матч в чемпионате Италии. Забил восемь голов и отдал пять результативных передач.