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Сегодня, 19:48

Дэвис хочет перейти из «Баварии» в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис настроен на переход в «Реал», сообщает AS.

По информации источника, 23-летний канадец рассчитывает перейти в «Реал» в летнее трансферное окно. Он ожидает, когда стороны согласуют стоимость потенциального трансфера.

Его контракт с мюнхенцами истекает летом 2025 года, поэтому мадридцы рассчитывают, что «Бавария» пойдет навстречу при переговорах.

19 марта сообщалось, что «Бавария» сделала Дэвису финальное предложение по новому контракту.

Футболист выступает за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за мюнхенцев 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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