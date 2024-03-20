Дэвис хочет перейти из «Баварии» в «Реал»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис настроен на переход в «Реал», сообщает AS.

По информации источника, 23-летний канадец рассчитывает перейти в «Реал» в летнее трансферное окно. Он ожидает, когда стороны согласуют стоимость потенциального трансфера.

Его контракт с мюнхенцами истекает летом 2025 года, поэтому мадридцы рассчитывают, что «Бавария» пойдет навстречу при переговорах.

19 марта сообщалось, что «Бавария» сделала Дэвису финальное предложение по новому контракту.

Футболист выступает за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за мюнхенцев 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.