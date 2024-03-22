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Сегодня, 16:50

Вернер хочет остаться в «Тоттенхэме» после окончания аренды

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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер, выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды, хочет остаться в лондонском клубе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «шпоры» рассматривают возможность выкупа игрока до начала чемпионата Европы-2024, который стартует 14 июня. Сумма трансфера должна составить 14,5 миллиона фунтов.

Вернер перешел в «Тоттенхэм» в январе этого года. Аренда рассчитана до конца текущего сезона. За клуб 28-летний немец отыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах.

Тимо Вернер
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Тоттенхэм Хотспур
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