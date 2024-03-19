«Бавария» сделала Дэвису финальное предложение по новому контракту

«Бавария» сделала заключительное предложение нового контракта защитнику команды Альфонсо Дэвису, сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенцы предлагают 23-летнему канадцу 13-14 миллионов евро в год до вычета налогов. Утверждается, что клуб не намерен улучшать эти условия или делать новое предложение.

Информацию об оффере подтвердил спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

«Я могу сказать: мы сделали Альфонсо очень конкретное и хорошее предложение. В какой-то момент жизни ты должен сказать «да» или «нет», — приводит Bild слова Эберля.

Ранее сообщалось, что защитник может летом этого года перейти в «Реал».

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за мюнхенцев 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.