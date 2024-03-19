«Бавария» сделала Дэвису финальное предложение по новому контракту
«Бавария» сделала заключительное предложение нового контракта защитнику команды Альфонсо Дэвису, сообщает Bild.
По информации источника, мюнхенцы предлагают 23-летнему канадцу 13-14 миллионов евро в год до вычета налогов. Утверждается, что клуб не намерен улучшать эти условия или делать новое предложение.
Информацию об оффере подтвердил спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.
«Я могу сказать: мы сделали Альфонсо очень конкретное и хорошее предложение. В какой-то момент жизни ты должен сказать «да» или «нет», — приводит Bild слова Эберля.
Ранее сообщалось, что защитник может летом этого года перейти в «Реал».
Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за мюнхенцев 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|26
|22
|4
|0
|66-18
|70
|
2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78-31
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53-32
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|10
|6
|42-35
|40
|
7
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
8
|Хоффенхайм
|26
|9
|6
|11
|44-50
|33
|
9
|Фрайбург
|26
|9
|6
|11
|36-48
|33
|
10
|Вердер
|26
|8
|6
|12
|35-41
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Боруссия М
|26
|6
|10
|10
|46-50
|28
|
13
|Унион Б
|26
|8
|4
|14
|25-42
|28
|
14
|Вольфсбург
|26
|6
|7
|13
|31-44
|25
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|26
|3
|10
|13
|22-46
|19
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|- : -
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|19
|1
|0