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Сегодня, 12:31

Дембеле заключил контракт с «Барселоной» до 2024 года

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Усман Дембеле.
Фото AFP

Форвард Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2024 года.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне форвард провел 32 матча за каталонцев, в которых забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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