Дембеле заключил контракт с «Барселоной» до 2024 года

Форвард Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2024 года.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне форвард провел 32 матча за каталонцев, в которых забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.