Экс-форвард «МЮ» Македа подписал контракт с турецким «Анкарагюджю»

Форвард «Панатинаикоса» Федерико Македа подписал контракт с «Анкарагюджю», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Соглашение с 30-летним итальянцем рассчитано до лета 2024 года.

Македа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2014 год. За это время форвард 5 раз уходил в аренды («Сампдория», «КПР», «Штутгарт», «Донкастер», «Бирмингем»).

Последним клубом Македы был «Панатинаикос». В минувшем сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.