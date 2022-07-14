«Ювентус» подписал защитника Камбьясо из «Дженоа»

Защитник «Дженоа» Андреа Камбьясо подписал контракт с «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до лета 2027 года. В обратном направлении отправился защитник Раду Дрэгушин — 20-летний румын арендован до конца сезона-2022/23 с обязательным выкупом.

«Ювентус заплатит за Камбьясо 8,5 млн евро, еще 3 млн евро «Дженоа» может получить в качестве бонусов.

Камбьясо — воспитанник «Дженоа». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.