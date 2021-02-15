ЦСКА объявил о трансфере Бохинена
12:07
ЦСКА на официальном сайте 15 февраля объявил о трансфере полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена.
21-летний норвежец подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25. На данный момент Бохинен уже прибыл в расположение армейцев в Кампоаморе, где ЦСКА проводит учебно-тренировочные сборы.
В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передаче.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/emil-bohinen-podpisal-kontrakt-s-pfk-cska/
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