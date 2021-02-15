ЦСКА объявил о трансфере Бохинена

ЦСКА на официальном сайте 15 февраля объявил о трансфере полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена.

21-летний норвежец подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25. На данный момент Бохинен уже прибыл в расположение армейцев в Кампоаморе, где ЦСКА проводит учебно-тренировочные сборы.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передаче.