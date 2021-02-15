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ЦСКА объявил о трансфере Бохинена

12:07
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА на официальном сайте 15 февраля объявил о трансфере полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена.

21-летний норвежец подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25. На данный момент Бохинен уже прибыл в расположение армейцев в Кампоаморе, где ЦСКА проводит учебно-тренировочные сборы.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передаче.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/emil-bohinen-podpisal-kontrakt-s-pfk-cska/

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