Кунде является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защиту в летнее трансферное окно. По информации Daily Espress, защитник «Севильи» Жюль Кунде является приоритетной целью английского клуба.

22-летний француз имеет действующий контракт до 2024 года. В соглашении прописана сумма отступных — 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Кунде провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и заработал 4 желтые карточки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.