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Бохинен прокомментировал переход в ЦСКА

12:45
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
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Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен на своей странице в Instagram 15 февраля прокомментировал свой переход в армейский клуб.

«Наконец-то все официально. Мечта стала реальностью. Вперед, ЦСКА», — подписал публикацию 21-летний норвежец.

На данный момент футболист уже прибыл в расположение армейцев в Кампоаморе, где ЦСКА проводит учебно-тренировочные сборы.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передаче.

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