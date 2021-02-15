Бохинен прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен на своей странице в Instagram 15 февраля прокомментировал свой переход в армейский клуб.

«Наконец-то все официально. Мечта стала реальностью. Вперед, ЦСКА», — подписал публикацию 21-летний норвежец.

На данный момент футболист уже прибыл в расположение армейцев в Кампоаморе, где ЦСКА проводит учебно-тренировочные сборы.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передаче.