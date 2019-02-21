ЦСКА не смог договориться с "Васку" о трансфере Лукаса Сантоса

"Васку да Гама" и ЦСКА не смогли договориться о переходе полузащитника Лукаса Сантоса, сообщает Globo. Последняя встреча между клубами состоялась в четверг.

Стороны не смогли урегулировать финансовую сторону сделки, несмотря на то, что принципиальное согласие бразильского клуба было получено. Игрок даже покинул расположение команды, чтобы принять участие в переговорах.

ЦСКА хотел выкупить 90 процентов экономических прав на игрока, "Васку" был согласен продать меньший процент за 4 миллиона евро. Армейцы не согласились на такие условия, и Лукас вернулся в команду. Эту информацию подтвердил бразильский клуб.