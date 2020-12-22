«Црвена Звезда» арендовала Бакайоко у «Интера»

Форвард «Интера» Аксель Бакайоко перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды, сообщает официальный сайт сербского клуба.

Prvo zimsko poja?anje — Aksel Bakajoko!



Krilni napada? sti?e iz Intera, a opremu na?eg kluba zvani?no ?e zadu?iti 11. januara.



???#fkcz pic.twitter.com/tXfVboDy7S — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 22, 2020

Соглашение рассчитано до конца сезона. «Црвена Звезда» — соперник «Милана» по 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович.

22-летний футболист, у которого есть гражданство Франции и Кот-д'Ивуара, в текущем сезоне не сыграл за «Интер» ни разу. В прошлом сезоне он провел 23 матча в аренде за швейцарский «Санкт-Галлен» и сделал две результативных паса.