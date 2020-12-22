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«Црвена Звезда» арендовала Бакайоко у «Интера»

Аксель Бакайоко (в центре). Фото ФК "Црвена Звезда".
Аксель Бакайоко (в центре). Фото ФК "Црвена Звезда".
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Форвард «Интера» Аксель Бакайоко перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды, сообщает официальный сайт сербского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. «Црвена Звезда» — соперник «Милана» по 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович.

22-летний футболист, у которого есть гражданство Франции и Кот-д'Ивуара, в текущем сезоне не сыграл за «Интер» ни разу. В прошлом сезоне он провел 23 матча в аренде за швейцарский «Санкт-Галлен» и сделал две результативных паса.

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