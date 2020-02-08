«Чертаново» арендовало Якубу у «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба проведет остаток сезона в «Чертаново», сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний воспитанник «Чертаново» арендован до конца сезона.

В текущем сезоне Якуба не провел за «Крыльев» ни одного матча.