«Чертаново» арендовало Якубу у «Крыльев Советов»
14:32
Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба проведет остаток сезона в «Чертаново», сообщается на официальном сайте клуба.
23-летний воспитанник «Чертаново» арендован до конца сезона.
В текущем сезоне Якуба не провел за «Крыльев» ни одного матча.
? Рады сообщить официально: воспитанник школы @chertanovo Денис Якуба возвращается в родную команду! Важно уточнить: возвращается на правах аренды (до конца сезона-2019/20) из @fckssamara— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) February 7, 2020
Встречаем мастера спорта ?https://t.co/Zxh9YdukZR
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