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«Чертаново» арендовало Якубу у «Крыльев Советов»

14:32
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Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба проведет остаток сезона в «Чертаново», сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний воспитанник «Чертаново» арендован до конца сезона.

В текущем сезоне Якуба не провел за «Крыльев» ни одного матча.

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