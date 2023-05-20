«Челси» включился в борьбу за нападающего «Ювентуса» Влаховича

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, также на 23-летнего серба претендуют «Бавария» и «Атлетико».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Влахович провел 41 матч, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 млн евро.