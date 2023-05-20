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Сегодня, 13:54

«Челси» включился в борьбу за нападающего «Ювентуса» Влаховича

Мария Гусева
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«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, также на 23-летнего серба претендуют «Бавария» и «Атлетико».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Влахович провел 41 матч, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 млн евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Челси
ФК Ювентус
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