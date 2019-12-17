«Челси» в январе может потратить 180 миллионов евро на усиление атаки

«Челси» в январе рассчитывает укрепить атаку и составил список кандидатов, которые могут быть приобретены. Как сообщает The Telegraph, на зимнем трансферном рынке лондонцы могут потратить до 180 миллионов евро.

По данным источника, в список «Челси» попал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии», Вильфрид Заа из «Кристал Пэлас», Леон Бэйли из «Байера», Самуэль Чуквезе из «Вильярреала». Также «Челси» претендует на форварда «Лиона» Муссу Дембеле. 23-летний нападающий играет за «Лион» с 2018 года и был приобретен за 22 миллиона евро у «Селтика». В 17 матчах лиги 1 в нынешнем сезоне он забил 10 мячей.