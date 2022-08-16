Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор»

По информации «СЭ», переговоры российского нападающего Артема Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор» находятся в продвинутой стадии.

Сделка может быть закрыта в ближайшие дни. Ранее о предложении клуба к 33-летнему форварду сообщил турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу. Турецкий клуб сделал Дзюбе официальное предложение.

С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

«Адана Демирспор» тренирует итальянец Винченцо Монтелла. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу. За «Адана Демирспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.