«Челси» отклонил предложение «Интера» по Лукаку

«Челси» отклонил предложение «Интера» по нападающему Ромелу Лукаку. По информации журналиста Фабрицио Романо, миланский клуб предложил 7 миллионов евро за игрока сборной Бельгии.

Напомним, бельгиец вернулся в «Челси» перед сезоном-2021/22. Лондонский клуб заплатил «Интеру» 97,5 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.