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«Челси» интересуется Лемаром из «Атлетико»

21:34
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Нападающий «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Evening Standard. По информации СМИ, 24-летний француз был предложен «Челси».

Ранее сообщалось, что к Лемаром интересуется «Арсенал».

В текущем сезоне Лемар провел 21 матч за «Атлетико» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 30 миллионов евро. Его контракт с «матрасниками» действует до 30 июня 2023 года.

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